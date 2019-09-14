Trabzonspor'da sistem sil baştan
Trabzonspor’da sakatlıklar sistem değişikliğine neden oldu. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçına sezon başından beri oynadığı 4-2-3-1 sisteminin yerine 4-3-2-1 dizilişi ile çıkacak. Obi Mikel orta sahada, Donis Avdijaj da sağ kanatta yer alacak
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılsa da tüm planlar yine galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Onazi'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Sezon başından itibaren 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan tecrübeli teknik adamın bir sistem değişikliğine giderek, 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor.
Kaynak: Sabah