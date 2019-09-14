Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi üst üste gelen sakatlık haberleri ile sarsılsa da tüm planlar yine galibiyet üzerine yapılıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Onazi'den yararlanamayacak olan teknik direktör Ünal Karaman, kadroda mecburi bir revizyona gidecek. Sezon başından itibaren 4-2-3-1 dizilişi ile oynayan tecrübeli teknik adamın bir sistem değişikliğine giderek, 4-3-2-1 dizilişine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Sabah