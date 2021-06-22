Trabzonspor yeni sezona bomba gibi giriyor... Kamp dönemi öncesinde Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de gözünü eski kralı Alexander Sörloth'a dikti. Ancak bu transfer öncesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Transfer çalışmalarını gizli yürüten Bordo-Mavililer, Gervinho, Peres ve Hamsik'in isimlerini anlaşmalar resmiyet kazanmadan evvel vermişti.

'Kim istemez?' demişti

Başkan Ahmet Ağaoğlu,"Gervinho ve Peres'le görüşüyoruz. Pazarlıklarımız devam ediyor" demişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da,"Hamsik çok büyük oyuncu. Kim istemez takımında? Keşke olsa..."ifadelerini kullanmıştı. Sonucunda da bu 3 isim Fırtına'ya imza atmıştı. Şimdi hem Ağaoğlu hem de Avcı, Sörloth'un adını açıkça veriyor.

'Sörloth'u beklemeye razıyım'

Ağaoğlu, "Leipzig'in oyuncuyla ilgili bir tasarrufu olursa önce bizimle temasa geçecekler. Acele etmeyeceğiz" derken Avcı da,"Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. Bordo Mavili camia da artık Norveçli golcü için geri sayıma geçti.

Atalay Özçelikli