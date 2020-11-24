305 gün sonra yeşil sahalara galibiyetle dönen ve Trabzonspor macerasına güzel bir başlangıç yapan teknik direktör Abdullah Avcı, gelecekten çok umutlu... 1-0’lık Erzurumspor maçından sonra takımını tebrik eden 57 yaşındaki hoca, 3 puanın önemine vurgu yaptı. Başarılı teknik adamın öğrencileriyle yaptığı konuşmada, “Hepinizi kutluyorum. Yeni bir sayfa açtık. Özellikle ilk yarı çok iyiydik. Farkı açabilirdik. Ancak ikinci yarıda bazen topu rakibe çok bıraktık, zaman zaman hatalarımız elbette oldu. Bunlardan ders çıkartacağız. İşin psikolojik faktörü de var. Skoru koruma telaşı olabilir... Hepsini çözeceğiz. Önemli olan milli ara sonrası ilk maçta skoru almaktı. Şimdi sıra oyunda” dediği öğrenildi.

‘Kolay maç değildi’

Zor hava şartları ve ağırlaşan zemine de dikkat çeken Avcı, “Kolay bir maç değildi. Gol yemeden kazanmak ayrıca değerli. Kazandıkça özgüvenimiz yükselecek. Özgüvenimiz arttıkça oyunumuz gelişecek. Çok çalışacağız, çok pratik yapacağız. Her geçen gün eksiklerimizi biraz daha gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fırtınalı günler başladı!

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan Bordo-Mavililer, Erzurumspor’u devirip 5 hafta aradan sonra kazandı. Erzurumspor mücadelesine kadar ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor (15), 2. haftadaki Denizli (0-0) mücadelesinden sonra bu sezon ilk kez kalesini kapattı. Fırtına aynı zamanda tam 308 günlük aranın ardından Akyazı’da gol yemeden bir maçı galibiyetle noktaladı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa’yı evinde 6-0’lık skorla yenmişti. Bordo-Mavililer sonrasındaki 11 iç saha maçında da topu ağlarında görmüştü. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde bir zinciri daha kırdı. Pandemi döneminde taraftarsız oynadığı Akyazı’daki 8 maçta 1 galibiyeti bulunan Trabzonspor, Avcı ile kötü tabloyu tersine çevirdi.



