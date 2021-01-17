Ara transfer döneminin ilk gününde Berat Özdemir’i açıklayan Trabzonspor’da, öncelikli oyuncu ihtiyacı orta sahadaydı. Bu doğrultuda Berat’ın ardından Enzo Perez’i duyurmaya hazırlanan Bordo-Mavililer, artık son aşamaya geldi. 34 yaşındaki Arjantinli yıldızla 2.5 seneliğine anlaşan hatta ön protokol için gerekli belgeleri de gönderen Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçı sonrası oyuncunun Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Berat ile Perez’in ardından şimdi gözler hücum bölgesine çevrildi. Bordo-Mavililer, forvet ve kanat bölgesine mutlaka takviye yapacak.

Avcı’nın favorisi Wind

Santrfor konusunda Çin’de Dalian Pro forması giyen Salomon Rondon listede. Premier Lig geçmişiyle dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun maliyeti yüksek ancak bonservis problemini çözebilirse şartlar zorlanabilir. Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebilen Ahmed Kutucu ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken, listede Abdullah Avcı’nın çok istediği bir isim var: Jonas Wind. Kopenhag forması giyen 1.90 boyundaki Danimarkalı santrfor henüz 21 yaşında ve pek çok Avrupa kulübü tarafından takip altında. Bu sezon 13 maçta 7 gol atan Wind, Avcı’nın bizzat takip ettiği oyunculardan...

Yusuf’ta sorun bonservis

Kanat transferinde iç piyasadaki tek aday Yusuf Erdoğan. Hem sağ hem de sol önde görev yapabilen Yusuf, sol bek olarak da oynayabildiği için alternatif oyuncu olarak düşünülüyor. Oyuncu gelmeye hazır ancak kulübü Kasımpaşa bonservis istiyor. Trabzonspor, uygun şartlarda Yusuf’un yuvaya dönmesini hedefliyor. Radara takılan başka bir kanat oyuncusu ise Almanya’dan: Roland Sallai. Freiburg forması giyen 23 yaşındaki Macar oyuncuyu, izleme ekibi önermişti. Maliyeti yüksek olmasına rağmen yönetim Sallai için temasları sürdürüyor.







