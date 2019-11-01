Trabzonspor’da sıra geldi liderliğe!

Trabzonspor, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Bordo- Mavililer’in bundan sonraki hedefi, üst üste oynanacak olan 2 iç saha karşılaşmasını galibiyetle kapatmak.

Taraftarının vereceği destekle önce Göztepe’yi, ardından da Alanyaspor’u mağlup etmenin yollarını arayacak olan Ünal Karaman’ın öğrencileri, hedefine ulaşırsa bu sezon ilk kez 6 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamış olacak.

Trabzonspor’un 2’de 2 yani 6 puan hesabının bir başka amacı da milli ara öncesinde liderlik koltuğunu devralmak ya da en azından zirve ile puanları eşitlemek olacak. Fırtına, bir önceki milli araya da iç sahada Beşiktaş’ı 4-1, deplasmanda da Rize’yi 2-1 yenerek girmişti.