Başakşehir’i mağlup ederek ligde 7’de 7 yapan ve son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisine ulaşan Trabzonspor, pazar günü Fenerbahçe derbisine çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımına 2 gün izin verirken, derbi hazırlıkları bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak. Fırtına, ezeli rakibini devirip tam anlamıyla şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi için bu maç aynı zamanda yeni bir rövanş anlamı taşıyor. Öyle ki Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’ye 3-1’lik skorla mağlup olmuştu.

Evinde 3’te 3 yaptı

Abdullah Avcı yönetiminde hesap kapatarak ilerleyen Trabzonspor; Beşiktaş, Denizli, Gaziantep ve Başakşehir’in ardından Kanarya’yı da mağlup ederse, sezonun ilk devresinde takıldığı 5 takımı 2021’de yıkmış olacak. Karadeniz ekibi, ezeli rakibiyle Akyazı’da oynadığı son 3 resmi maçın 3’ünü de kazandı.



