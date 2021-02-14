Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesi teknik heyetin dikkatli olmaları konusunda uyardığı Trabzonspor’un iki stoperi, kartsız şekilde mücadeleyi tamamladı. Sezon başından bu yana sergiledikleri performansla defanstaki sıkıntıyı çözen müthiş ikilinin, Fenerbahçe derbisini kaçırmamaları için önümüzdeki haftaki Başakşehir deplasmanında da sarı kart görmemeleri gerekiyor. Öte yandan Fırtına’nın iki savunmacısı, Gaziantep FK karşısında gösterdikleri mücadeleyle yine tam not aldı. Bordo-Mavililer, son 3 lig maçında da gol yemedi.