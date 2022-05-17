Süper Lig 'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor 'da sakatlık şoku yaşandı. Bordo mavili takımın genç futbolcularından Serkan Asan'ın ligin 37. haftasında oynanan Altay maçında sakatlandığı ve yapılan kontroller sonrasında oyuncunun sol diz diş menisküsünde yırtık tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat edileceği açıklandı. Oyuncunun tedavi süresinin 4-6 hafta sürmesi bekleniyor.

Bordo mavili takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Serkan Asan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan’ın çekilen MR’ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır” dedi.







