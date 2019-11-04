Sakatlıklar nedeniyle birçok mücadeleye as kadro ile çıkamayan Bordo-Mavililer’deki en büyük sıkıntılardan birisi ise orta sahadaki rotasyon sorunuydu. Son olarak Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel’in, Bordo- Mavili ekibi yalnız bırakması Göztepe maçında büyük sıkıntı yarattı.

Merkezdeki tüm yükü üstlenen 34 yaşındaki Jose Sosa da bu sebepten dolayı bir türlü dinlenme fırsatı yakalayamadı. Şimdi ise Trabzonspor sağlık heyeti, Parmak ve Mikel’i, Krasnodar maçına yetiştirebilmek adına tüm imkanları seferber etti. İki futbolcunun da Rusya deplasmanına götürülebilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.