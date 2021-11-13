Milli takım tercihini Gine-Bissau’dan yana kullanan Edgar IE, 9 Ocak 2022 ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Afrika Kupası’na katılacak. Yıldız stoperin, ikinci yarının ilk 4 maçını kaçırması bekleniyor. Gine Bissau’nun grubunda Mısır, Nijerya gibi turnuvanın favorileri yer alsa da; Edgar 11, 15 ve 19 Ocak’ta kesin olarak 3 grup maçına çıkacak. Trabzonspor Yönetimi ise başarılı savunmacının yokluğunu transferle doldurmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yerli bir stoper istediği öğrenildi. Gündemdeki en ciddi aday; daha önce de Fırtına ile adı anılan Mert Çetin. Roma’dan Hellas Verona’ya transfer olan 24 yaşındaki Mert, bu sezon sadece 2 maçta oynadı.

2 aday daha var

Bordo-Mavililer, daha önce A Milli Takım formasını da terleten Mert Çetin için maliyet araştırmalarına başladı. Gündemdeki diğer isimler, Konyaspor ’dan Abdülkerim Bardakçı ve Hatayspor’un başarılı defans oyuncusu Fatih Kurucuk. Trabzonspor her ne kadar sol bek ve kanat transferine öncelik verse de, stoper konusu da ciddi şekilde gündemde.







