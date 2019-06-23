Gelecek sezon öncesinde Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz gibi isimleri transfer ederek kadrosunu gençleştirmeyi başaran Trabzonspor, transferde hız kesmiyor... Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Kolombiyalı santrfor Hugo Rodallega’nın durumuyla ilgili net bir şey söylememesinin ardından Karadeniz ekibinin gözünü Almanya’ya çevirdiği öğrenildi. Bordo-Mavililer’in uzun süredir peşinde olduğu Adem Szalai için Hoffenheim’ın kapısını çalacağı ve bu transferi en kısa sürede bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Dembele’yi Karaman istiyor

Bu sezon 30 maçta 6 kez rakip fileleri sarsan 31 yaşındaki Macar golcünün Türkiye’ye getirilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek. Fırtına’nın bir diğer rotası ise Avusturya olacak. Trabzonspor, PSG altyapısından yetişen, geçtiğimiz sezonu Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard’da geçiren Salzburg’un oyuncusu 20 yaşındaki stoper Mahamadou Dembele için devreye girdi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da dizinde sakatlığı bulunan Dembele’yi tedavi sürecinin ardından yıldız oyuncu statüsüne getirmeyi planladığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin hedefi ise genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olacak.



