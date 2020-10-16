Bordo-Mavili taraftarların performansını en çok merak ettiği isim Vitor Hugo...Geçen sezondan bu yana savunmada ciddi sorunlar çeken Trabzonspor, transferin son günlerinde Hugo’yu renklerine bağlamıştı. Aylarca gelmesi için uğraşılan Brezilyalı savunmacı, ilk resmi maçına yarın çıkıyor. Başakşehir karşısında Sambacı’ya çok iş düşecek. Newton’un savunma liderliği görevini verdiği 29 yaşındaki oyuncunun yanında Edgar’ın yer alması bekleniyor. Sezona müthiş başlayan Edgar ile Vitor Hugo’nun uyumu, sezonun geneli için oldukça kritik.

Brezilya’da sezon çok önce başladığı için Vitor Hugo, Trabzon’a hazır gelmişti. Yıldız stoper, idmanlarda da oldukça iyi görüntü verdi.