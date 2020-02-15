Trabzonspor’da şampiyonluk ateşi yandı

Hem ligde hem de kupada yoluna dolu dizgin devam eden Trabzonspor dünkü idmanın yarım saatini basına ve taraftara açtı. Pazar günü Sivasspor karşısına liderlik koltuğunu devralmak için sahaya çıkacak olan Bordo-Mavililer’de camia da şampiyonluk ateşini yaktı.

Büyük bir coşkuyla antrenmana akın eden taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bayram havası yarattı. İdman öncesinde futbolseverler tarafından çağrılan oyuncular da taraftarına alkışlarla teşekkür etti.

Galibiyet sözü

Kritik mücadele öncesinde moral depolayan Bordo-Mavili futbolcuların şaşkın ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun olan Karadeniz ekibinde oyuncuların, Sivas’ı devirerek bu desteğin karşılığını vermek adına birbirlerine söz verdiği öğrenildi.

Karşılığını galibiyetle verecekler

Taraftarın büyük desteği sonrasında Bordo-Mavili futbolcuların oldukça mutlu olduğu gözlemlendi. Yıldızlar bu desteğin karşılığını Sivas galibiyetiyle vermek istiyor.

‘Senin sevgin gerçek olan’

Trabzonspor resmi sosyal medya hesaplarından da taraftarların oluşturduğu muhteşem atmosferler paylaşıldı. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne dikkat çekilen paylaşımda, “Senin sevgin gerçek olan!” ifadeleri yer aldı.