2019-20 sezonunda lig, kupa ve Avrupa’da 3 ayrı kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor sakatlıklardan yana sezona şanssız bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezondan devam eden sakatlığı nedeniyle sezona Onazi’den yoksun başlayan bordo-mavililerde daha sonra Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın da sakatlanması keyifleri kaçırdı.

HAZIR OLMAYAN VE HAFİF SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULAR DA VAR

Ameliyat olan Yusuf Sarı’nın yanı sıra ameliyat olacak Ekuban ile Abdülkadir Ömür’den önemli bir süre faydalanamayacak olan bordo-mavililerde, fizik olarak tam hazır olmayan ayrıca hafif sakatlığı nedeniyle de takımdan ayrı çalışan Daniel Sturridge’in de durumu belirsiz. Aynı zamanda tedavileri devam eden ve takımdan ayrı çalışan Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi’nin de takıma katılması süre alacak. Yeni transferlerden Mikel ile Avdijaj’ın da henüz fizik olarak tam hazır hale gelmedikleri kaydedildi. Ekuban ile çarpışan ancak durumu ciddi olmayan Fernandes ile ilgili karar da yapılacak son kontrollerin ardından verilecek.

KADRO DARALDI

Yeni transferlerden henüz tam verim alamayan Trabzonspor’da ilk 11’de forma giyen Abdülkadir Ömür ile Ekuban’ın da sakatlık yaşaması teknik heyeti zor durumda bırakacak. Sezona alternatifli kadroyla başlayan, şu anda hem lig hem de Avrupa’da mücadele eden ve yoğun fikstüre girecek olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen 28 kişilik A takım kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi’den bir süre faydalanamayacak. Ayrıca durumları belirsiz olan Fernandes ile Sturridge de bu isimler arasında eklendiğinde 28 kişilik kadro 3 kaleci ile birlikte 20’ye iniyor.