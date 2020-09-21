Trabzonspor'da sakatlardan üçü döndü

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon dünkü antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, Yusuf Sarı ise idmanın tamamında yer aldı. Üç futbolcunun da Yeni Malatyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alacakları öğrenildi. Ekuban, Hossein ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise tedavileri sürüyor.

21 Eylül 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da sakatlardan üçü döndü

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon dünkü antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, Yusuf Sarı ise idmanın tamamında yer aldı. Üç futbolcunun da iyileştiği ve Yeni Malatyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alacakları öğrenildi. Ekuban, Hossein ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcunun da ligin 3. haftasında forma giyme ihtimalleri çok düşük gözüküyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...