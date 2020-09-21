Sakatlıkları bulunan oyunculardan Pereira ve Marlon dünkü antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, Yusuf Sarı ise idmanın tamamında yer aldı. Üç futbolcunun da iyileştiği ve Yeni Malatyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alacakları öğrenildi. Ekuban, Hossein ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcunun da ligin 3. haftasında forma giyme ihtimalleri çok düşük gözüküyor.