Nwakaeme, Bruno Peres, Koita, Abdulkadir Parmak, Trondsen ve Yunus Mallı’dan yoksun şekilde Göztepe deplasmanına giden Trabzonspor ’da, Bakasetas da maç günü kadrodan çıkartılmıştı. Zorlu 90 dakikada Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Vitor Hugo da farklı sakatlıklar yaşadı. Kafasına dikiş atılan Hugo’nun durumu ciddi değil, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür’ün de Rize maçına yetişme ihtimalleri yüksek. Yusuf Sarı’nın kolu ise alçıya alındı fakat kırık yok. Yine de cuma günü kadroda olması zor. Diğer 7 oyuncudan Nwakaeme ve Bakasetas için sağlık ekibi seferberlik ilan edecek. Yunus Mallı’nın da bugün antrenmana katılması bekleniyor. Bruno Peres, Koita, Parmak ve Trondsen’in ise Rize mücadelesine yetişmeleri imkansıza yakın.