Joao Pereira’yla yolların ayrılması, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sakatlanması sonrasında sağ bekte Serkan Asan tek isim olarak kaldı. Genç oyuncu, sezon başından bu yana olan inişli çıkışlı performansını son haftalarda da devam ettirdi.

Savunmada vasat kalan ve hatalar yapan 21 yaşındaki oyuncu, hücumda da etkisiz kalınca saç baş yoldurttu. Abdullah Avcı pazar günü oynanacak Erzurum sınavında Serkan’ı kulübeye çekmeyi ve o bölge için takım içerisinden bir çözüm bulmayı planlıyor.



