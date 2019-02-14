Hugo Rodallega, Trabzonspor’daki en iyi dönemini yaşıyor...

2016-2017 sezonunun devre arasında Akhisar’dan transfer edilen Kolombiyalı forvet, çıktığı 17 maçta 4 kez ağları havalandırmıştı. Tecrübeli futbolcu sonraki sezon ise 23 lig karşılaşmasında görev yaptı, 5 gol attı.

1.5 yıllık periyotta toplam 9 kez fileleri bulabilen Rodallega, bu sezon ise henüz 21 haftada 11 gol atmayı başardı.

Rodallega’nın esas hedefi ise ligi 20 golle tamamlamak. Daha önce Akhisar formasıyla 2015-2016’da 19 kez ağları sarsan yıldız santrfor, 20 gole ulaşıp kendi rekorunu kırmak istiyor.