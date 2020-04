Hüseyin Çimşir'in adeta bayrağı devraldığı andan itibaren yarışmada gösterdiği performans çok önemliydi. Beklenti, alınan risk ve karşılığında yakalanan ortalama takdiri hak ediyor. Her şeyi geçelim takımı ligin lideri şu an. Bugün konuştuklarımızın merkezinde de hep şu var: Virüs tehlikesi kısa sürede bitsin ve ligin kalanı hızlı programla bitirilsin. Tüm maçlar bitince; sonuçlarına göre de şampiyonluk öyle belirlensin.

Sorular cevap bekliyor

Sık tekrar ettim yine yazayım, Avrupa bu konuda önemli referans olacaktır bize de... Olur da 'Maçlar oynanmaz kararı çıkarsa ne olacak?' gibi bir sürü soru da cevap bekliyor. 'Gelirleri eşit pay etme' sürecin en önemli şifresi olacaktır özellikle Avrupa'da.

Kulüplerin ortak derdi

Liglerin oynanarak tamamlandığı bir senaryoda ligin sonunda olacaklar üzerinden de Trabzonspor planlamalarını elbette yapıyordur. Kadroyu muhafaza etme, yeni katılımlar, gidecekler gibi türlü konular tüm kulüplerin ortak derdi olacak. Üretmek, altyapıdan oyuncu kullanma konusu gelecek bir ya da birkaç sezonun ana belirleyici unsuru olabilir.

Hasar tespiti yapılacak

Aldığın yabancı oyuncunun, ürettiğin oyuncudan daha faydalı işler yapması bu işin en basit izahı. Eğer değilse yeni sözleşmeler daha da itinalı yapılmak zorunda, daha da seçici davranılmak zorunda. Tüm sektörler gibi futbol endüstrisinin de hasar tespiti yapılacak.

Her mevkiye alternatif

Bu sezonun devamı, tescili kısaca akıbeti gibi konular; birçok şeyin belirleyicisi olacağı için önceden bir şeyler söylemek ufuk açmaktan öte gider mi bilemem. Seneye ligler, seneye Avrupa, seneye rekabet koşulları, transfer politikanızı da direkt belirleyecek... Haliyle her şey normalleşirse ki tek dileğimiz odur; şöyle her mevkiye birer alternatif lazım diyelim de konuyu futbol sevimlisi bir dille kapatalım. Düşüncesi bile güzel değil mi?

Hüseyin Çimşir de zirvede

Ünal Karaman’ın ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan hoca olmayı başardı. Genç çalıştırıcı, 9 maçta yenilgi yüzü görmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, Fırtına'yı zirveye taşıdı. Çimşir'i, 2 puan ortalaması ile Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın takip etti.