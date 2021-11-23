Trabzonpor'da görev aldığı 1 yıllık sürede Abdullah Avcı önemli istatistiklere damga vurdu. Deneyimli teknik adamkendi kariyerinde olan 26 maçlık yenilmezlik rekoruna bir adımdaha yaklaştı. Avcı Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde 26 maç üst üste kaybetmemişti. Trabzonspor 'un en uzun son serisi de 26 maç olmuştu. Rekoru 29 maç olan Fırtına, 1995- 1996 sezonunda 26 maç yenilmemişti. Bordo-Mavililer'in hocası en az iki maç daha kaybetmeden devam edip iki seriyi de tarihe gömmenin peşinde olacak.

Hücumcular bir arada

Rekor bir yana kazanıp zirvedeki farkı korumak için Gaziantep FK karşısına çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi hücum oyuncularından yana oldu. Avcı forvet arkası Bakasetas'ın yokluğunda dizilişte değişikliğe gidip Abdülkadir'i Yunan oyuncunun yerine çekip takımın forvetleri Djaniny ile Cornelius'u aynı anda sahaya sürdü. Djaniny sağ kanatta görev aldı. İki oyuncunun da ilk yarıda attığı goller kadro seçiminin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.