Rahmi Anıl Başaran ve Aly Malle hamleleri ile önümüzdeki sezona hızlı gireceğini gösteren Trabzonspor iç transferde de büyük bir sürprize imza attı. Karadeniz devinde tek gündem sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak'ken, Joao Pereira'dan bahsedilmiyordu. Ancak Fırtına'da ilk imzayı Pereira attı. Portekizli yıldızla, 1 yıllık yeni kontrat imzalandı.

'Taraftarımızın gönlü rahat olsun'

Kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu geleceği merakla beklenen Jose Sosa için taraftarının rahat olmasını söyledi. Fırtına'nın patronu, "Jose Sosa, bizimle birlikte çok büyük sorumluluklar aldı burada. Kaptanımızla hiçbir maddi sorunumuz yok. Sadece karar vermesi gereken farklı konular var. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun" dedi.

Novak iddiaları güçlendi

Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu'nun da sözleşme opsiyonlarını kullandıklarını ve iki isimle de yola devam ettiklerini vurgulayan Ağaoğlu, Novak'tan ise hiç bahsetmedi. Bu durum ismi uzun süredir Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'le anılan Çek oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

"Bu kadarını düşünmemiştim"

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira'ya teşekkür etti. Fırtına'nın patronu, "Pereira futbolu burada bırakmak istediğini bize söyledi, alacağı ücret konusunda da bizi hiç üzmedi" dedi. Portekizli yıldız da "İlk sözleşmeyi imzaladığımda 3.5 yıl, hatta daha fazla kalacağımı hiç düşünmemiştim. Bu sene tarih yazmaya çok yakınız. 8 maçımızı da kazanarak hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.