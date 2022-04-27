Adana Demir maçında Bakasetas yedek olunca kazanılan penaltı atışını Abdülkadir kullanmış ve kaçırmıştı. Tekrarlanan atışta Peres topun başına geçip gol yapmıştı. Brezilyalı sağ bek de sakatlandı.

Trabzonspor 'un Yunan orta sahası Siopis penaltı atışlarına talip oldu. Kariyerinde golü bulunmayan Siopis'in Avcı'dan şampiyonluk garantilendikten sonra penaltı kazanılırsa kendisinin atmak istediğini ilettiği ve hocasının da bu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.