Süper Lig 'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da yardımcı antrenör Orhan Ak, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Cezası nedeniyle olmayan Abdullah Avcı'nın yerine takımın başında yer alan genç teknik adam, uzatma dakikalarında kazandıkları penaltıyla kazanma fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.

'Planlarımızda topa sahip olmak vardı'

İlk yarı tamamen kabul edemeyecekleri bir oyunun olduğunu dile getiren Ak, "İlk 45 dakika bunu çok net hissettik. İlk yarı amaçsız bir pas oyunu oynadık. Planlarımızda topa sahip olmak vardı. Rakibi mümkün olduğunca engelleyip Giresun'un kenar oyunundaki zaaflarını kullanmak istiyorduk. Çünkü Giresunspor rakibine topa vurduran bir takım. Teorik olarak çok antrenman yaptık oyuncularla bu konu üzerinde. İlk yarı tamamen kabul edemeyeceğiz bir oyun vardı" dedi.

'İkinci yarıdaki oyun bizi az da olsa tatmin etti'

İyi oynarken talihsiz gol yediklerini kaydeden Ak, "İkinci yarı coşkuyla planlarımızı daha iyi sahneye koyarak daha tehditkar oynamaya başladık. İyi oynarken çok talihsiz bir gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna geri döndük. İstediğimiz organizasyondan golü attık. Daha sonra oyuna daha fazla yüklenmeye başladık, taraftarımızın desteğiyle. Son dakikada 2 defa üst üste gelen fırsatı değerlendiremedik. Futbol olasılıklar oyunu kaderimizde bu varmış. Kaybettiğimiz iki puan nedeniyle üzüntülüyüz ama ikinci yarıdaki oyuna bir şey söyleyemeyiz. Konumumuz itibariyle memnun gibi gözüksek de daha çok çalışmamız lazım. İkinci yarıdaki oyun bizi az da olsa tatmin etti. Üzücü olan taraf ilk ilk yarıdaki oyun ve seyirci önünde kazanamamış olmamız" diye konuştu.

'Bu tür rakiplere karşı 10 kişi kalmamamız lazım'

Karşılaşmanın başlarındaki erken oyuncu değişikliği yönünde soruya Ak, "Abdülkadir Ömür'ü zaten Sivasspor maçında ağrılarından dolayı çıkartmak zorunda kaldık. Dün ve bugün denediği zaman oyunda da olmak istedik ve biz de başlamak istedik onunla. Fakat kendisi tekrar işaret edince değişmek zorunda kaldık. Hüseyin Türkmen de tamamen teknik bir karar. Yediği sarı kart sonrası geçiş takımına karşı oynadığımız için böyle bir hamle yapmak zorunda kaldık. Bu tür rakiplere karşı 10 kişi kalmamamız lazım" yanıtını verdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında kaçan penaltılarla ilgili olarak Ak, soru üzerine şöyle konuştu:

"Açıkçası biz de duran topları ve penaltıları Bakasetas, kullanıyor. Bunla alakalı devamlı çalışan bir oyuncu. İlk yarı dahil olmak üzere hep oyuna girmeye çalışan Bakasetas'tı. Kaçırdığı penaltının üzerine tekrar denemesi onun cesaretiydi. Ama bir gerçek daha var, kaleci Okan'ın ikinci penaltıyı kurtarması var, onu tebrik etmek gerekiyor. Bunlar olacak futbolun içinde, kabul edilebilir şeyler. Onun dışında Bazı oyunlar vardır oyundan uzaklaşabilirler, bazı oyuncular ise her fırsatta sorumluluk alırlar. Bence bu oyuncular değerlidir. Sizi sonuna kadar başarıya getirir"