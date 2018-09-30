Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan son idmanda teknik direktör Ünal Karaman ile tartışan ve antrenmanı yarıda bırakan Olcay Şahan, dünkü karşılaşmada 21 kişilik kadroda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun menaceri Osman Şahan, “Olcay, isteksiz ya da hırssız değil. Ne yaparsa yüzde 100 yapar. ‘Feda’ dediler düşünmeden kabul etti. İstatistik olarak bakın başarılı olduğu ortada. Bu nedenleri asla Ünal Karaman’a bağlamıyorum ama ortada bir oyun var” dedi.

Öte yandan performansı nedeniyle eleştirilen Mustafa Akbaş da Kasımpaşa kadrosuna alınmadı.