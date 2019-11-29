Trabzonspor’da olağan mali genel kurula doğru

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yarın düzenlenecek yıllık olağan mali genel kurula 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğunu bildirdi. Sağıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, genel kurulun yarın saat 10.00’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Mali kongreye 9 bin 846 üyenin katılma hakkı bulunduğunu vurgulayan Sağıroğlu, "Üyelerimizi genel kurulumuza davet ediyoruz. Kongremizin Trabzonspor’umuz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağıroğlu, genel kurula katılacak üyeler için yarın saat 09.30’dan itibaren Trabzon Barosu önünden otobüs seferleri düzenleneceğini de aktardı.