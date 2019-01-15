Trabzonspor transferde rotasını İsrail’e çevirdi. Orta sahada defansif görev yapan iki isminden de sezonun ikinci yarısında yararlanamayacak olan bordo-mavililerin, Ortadoğu ülkesinden oyuncu getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Hapoel Beer-Sheva takımının 30 yaşındaki futbolcusu John Ogu için girişimler bulunduğu kaydedildi. İsrail basınına göre bordo-mavililer futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten Nijeryalı futbolcunun yöretimle anlaşamadığı ve yolların ayrılacağı belirtildi.

Yerine oyuncu aldılar

John Ogu’nun yerine İsrail ekibinin transfer dahi yaptığı belirlendi. Yine bir önlibero mevkisi oyuncusu olan Kevin Tapoko’nun, önceki gün imzayı atarak kendisini 2022’ye kadar Beer-Sheva’ya bağlayan sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Oyuncuyu Onazi mi önerdi?

Aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Ogenyi Onazi geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir açıklama yapmış ve transfer için kulübüne tavsiyede bulunduğunu açıklamıştı. Onazi “Başkana beklentileri karşılayacak iki Nijeryalı oyuncu önerdim” demişti. Ogu gelişmesinin bu sözlerin ardından ortaya çıkması, ‘Acaba Ogu’yu Onazi mi önerdi?’ sorusunu akıllara getirdi.

Nwakaeme’yi aldıkları kulüp

Trabzonspor’un FIFA’dan transfer yasağına yönelik gelişmelerinin de ne olacağı merak konusu oldu. Trabzonspor’un transfer için FIFA’dan gelecek kararı beklediği ifade ediliyor. Kucka’nın da Parma’ya imza atmak üzere İtalya’ya gittiği belirtiliyor. Öte yandan Nwakaeme de sezon başında Beer Sheva’dan alınmıştı. (Skorer)