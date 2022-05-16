Anthony Nwakaeme, Altay maçında son anlarda kazanılan penaltıda topun başına geçti. Nwakaeme beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Cihan’a takılırken, genç file bekçisinin ayakları çizgide olmadığı için atış tekrarlandı ve Nijeryalı yıldız bu kez kaçırmadı. Galibiyet golünü kaydeden Nwakaeme aynı zamanda Trabzonspor ’da kariyer rekoru kırdı. Ligde 12 gole ulaşan ve 10 asisti bulunan Nwakaeme, 2019-2020’de 11 kez fileleri havalandırmıştı.

Özel formayla sahaya çıktılar

Bordo-Mavili oyuncular, kupa töreninde giydikleri şampiyonluk formasıyla dün sahaya çıktılar. Özel tasarım forma büyük beğeni toplarken, TS Club tarafından internet satışına sunuldu. Pek çok beden kısa sürede tükenirken, 699 TL’lik fiyata rağmen taraftarlar bu formaya yoğun ilgi gösterdiler. Trabzonspor Yönetimi, toplamda 100 bin adet şampiyonluk forması siparişi verdi.

Bakasetas: Bizi motive ettiler

Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas, “Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Trabzon’daki müthiş kutlamanın ardından çok geç saatte İstanbul’a geldik ve uykusuzduk. Ama taraftarlar bizi motive etti ve onlara galibiyet armağan ettik. 3 haftadır yaşadığımız bu mutluluğu tüm Trabzonsporlular hak etti. Çok özel zamanlardan geçiyoruz” dedi. Yusuf Erdoğan da “İyi ki Trabzonspor var. Bu eğlenceleriçin çok bekledik. Taraftarımız da hakkını veriyor” ifadelerini kullandı.