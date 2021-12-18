Trabzonspor 'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme'nin geleceği merak konusuydu... Daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde yeni kontrat konusunda net bir anlaşma sağlayamayan Nijeryalı futbolcu 2-0 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan'la birlikte aynı uçakla İstanbul'a döndü.

Uçakta da Ağaoğlu ve Doğan'ın ortasına oturan yıldız oyuncu, fotomuhabirimiz Serkan Hacıoğlu'na yakalandı. Çekilen fotoğraf, 'Nwakaeme ile yeni sözleşme yakın' şeklinde yorumlandı.