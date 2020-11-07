Fırtına’nın bu sezon attığı 9 golün 4’ünün altında imzası olan Nwakaeme’nin kasık sakatlığı bulunuyor. Ağrıları nedeniyle Trabzon’da yapılan son 3 idmanda riske edilmeyen ve tedbir amaçlı dinlendirilen 31 yaşındaki hücumcu için adeta seferberlik ilan edildi. Takımla birlikte Antalya’ya giden Nwakaeme, dünkü çalışmada kendini denedi. Bu gelişme yüzleri güldürdü. Yoğun tedavi uygulanan Nijeryalı yıldızın ağrıları giderek azalırken, kritik Alanyaspor mücadelesinde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Nwakaeme’nin 11’de olması yüksek ihtimal ancak kesin karar bugün verilecek.