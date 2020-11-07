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Trabzonspor'da Nwakaeme seferberliği

Trabzon’daki son 3 idmana çıkmamasına rağmen Antalya’ya götürülen Nwakaeme, dünkü antrenmanda kendini denedi. Tedavisi süren ve ağrıları giderek azalan Nijeryalı yıldızın bugün 11’de olması yüksek ihtimal.

07 Kasım 2020, Cumartesi 09:19 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Nwakaeme seferberliği

Fırtına’nın bu sezon attığı 9 golün 4’ünün altında imzası olan Nwakaeme’nin kasık sakatlığı bulunuyor. Ağrıları nedeniyle Trabzon’da yapılan son 3 idmanda riske edilmeyen ve tedbir amaçlı dinlendirilen 31 yaşındaki hücumcu için adeta seferberlik ilan edildi. Takımla birlikte Antalya’ya giden Nwakaeme, dünkü çalışmada kendini denedi. Bu gelişme yüzleri güldürdü. Yoğun tedavi uygulanan Nijeryalı yıldızın ağrıları giderek azalırken, kritik Alanyaspor mücadelesinde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Nwakaeme’nin 11’de olması yüksek ihtimal ancak kesin karar bugün verilecek. 

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