Bordo-Mavili formayla bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Anthony Nwakaeme, görev yaptığı ilk4 karşılaşmada rakip fileleri 4kez sarsmıştı. Sonrasında; Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor mücadelelerine ilk 11’de başlasa da rakip fileleri sarsamayan Nijeryalı hücum oyuncusu, pazar günkü Fenerbahçe karşılaşmasını özel olarak bekliyor. 4sezondurformasını giydiği Trabzonspor’da Sarı-Lacivertliler’e karşı daha önce ligde 5kez görev yapan tecrübeli futbolcu, henüz gol sevinci yaşayamadığı rakibi karşısında bu kez şanssızlığını kırmak istiyor.

Beşiktaş ve Galatasaray’ı boş geçmedi

Süper Lig kariyerinde Galatasaray’a 3, Beşiktaş’a ise 2 gol atan Nwakaeme, Fenerbahçe karşısındaki şanssızlığını bu hafta sonunda kırmak istiyor. Medical Park Stadı’nda Bordo-Mavili taraftarlar önünde oynanacak karşılaşmada hücum hattında takımının gol yükünü sırtlanacak isimler arasında yer alacak olan başarılı futbolcu, hem Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşayıp hem de takımına zaferi getirmeyi hedefliyor.

Abdullah Avcı memnun

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında sergilediği üst düzey performans sebebiyle memnun olduğu tecrübeli oyuncu, dünkü idmanda da oldukça skorer bir görüntü sergiledi. Takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Nwakaeme, etkili formunu Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.