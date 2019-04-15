Son dönemin formda ismi Anthony Nwakaeme, Bursa karşılaşmasında da Trabzonspor'un en büyük kozlarından birisi olarak sahaya çıkmıştı.

Nijeryalı kanat oyuncusu, ilk yarıda etkisiz kalsa da ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu.

Sol kanadı koridora çeviren 29 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Abdülkadir’in attığı harika golde asisti yaptı.

Rodallega’yı geçti

Bordo-Mavililer’in uçuşa geçtiği son 6 maçta 5 gol, 3 asist ile oynayan yıldız oyuncu, Trabzonspor’un attığı 13 golün yüzde 61’ine (8) direkt katkı sağladı.

Sezon genelinde çıktığı 25 maçta 10 kez fileleri sarsan ve 7 de gol pası veren Anthony, 13 gol, 3 asistlik performansıyla yıldızlaşan Hugo Rodallega’yı (16) geride bırakarak, Fırtına’nın skora en çok katkı yapan ismi oldu.