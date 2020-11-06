Trabzonspor’da Nwakaeme seferberliği var. Hafif sakatlığı nedeniyle salı ve çarşamba günleri antrenmana çıkmayan Nijeryalı yıldız, dünkü çalışmada da yer almadı. Ağrıları devam eden 31 yaşındaki oyuncu yine dinlendirildi.

Kritik Alanyaspor maçı öncesi tedbir amaçlı idmanlara çıkmayan Nwakaeme, dün akşam Antalya’ya giden kafilede ise yer aldı. Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, sağlık ekibiyle görüşerek bugün Nwakaeme’nin son durumuna bakacak. Başarılı futbolcunun bu zor deplasmanda mutlaka kadroda yer almak istediği öğrenildi.



