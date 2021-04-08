Cumartesi günü Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u devirip yeniden çıkışa geçmeyi planlayan Trabzonspor’da Nwakaeme sıkıntısı yaşanıyor. Kayseri maçında Bakasetas’a çok güzel bir asist yapan Nijeryalı futbolcu, 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden ve kendini riske etmeyen Nwakaeme’nin tedavisine hemen başlandı. Tecrübeli futbolcunun MR’ı bugün çekilecek. Sağlık ekibinin yakından ilgilendiği Nwakaeme’nin Çaykur Rizespor mücadelesinde dinlendirilmesi söz konusu. Teknik direktör Abdullah Avcı, 31 yaşındaki yıldızın durumunu riskli görürse cumartesi günü oynatmayabilir.

Yerine 2 aday var

MR’ın ardından Nwakaeme ile ilgili kesin kararın yarın verilmesi bekleniyor. Başarılı futbolcu maça yetişmezse, hücum hattında taşlar tekrar yerinden oynayacak. Nwakaeme’nin olası yokluğunda, Yunus Mallı veya Yusuf Sarı’nın ilk 11’e gireceği öğrenildi.



