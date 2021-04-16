Günlerdir yoğun tedavi uygulanan yıldızlardan Nwakaeme, takımla antrenmanlarını sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, yarınki Hatayspor maçında ilk 11’de görev yapacak. Ekuban’ın ise ağrıları tam olarak geçmedi ancak durumu iyiye gidiyor. Saha çalışmalarına başlayan Ganalı futbolcu, Hatayspor mücadelesinde yüksek ihtimalle kadroda yer alacak. Ekuban’ın son durumuna bakıldıktan sonra karar verilecek. Yıldız hücumcu, yedek kulübesinde yer alıp, karşılaşmanın ikinci yarısında sonradan oyuna dahil edilebilir.



