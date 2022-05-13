Trabzonspor Kulübü Anthony Nwakaeme ile geçt.ğimiz gün masaya oturdu ancak taraflar hiç de masadan mutlu kalkmadı.

YENİDEN MASAYA OTURULDU

61 Saat'in haberine göre daha önce Trabzonspor Kulübü’nün bonus ve imza parasıyla birlikte verdiği 3 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen Nwakaeme ile karşılıklı açıklamaların ardından yeniden masaya oturuldu.

YENİ TEKLİFTE SPOR YASASI ETKİSİ

Ancak, Trabzonspor Kulübü bu sefer daha önce verdiği ve Nwakaeme tarafından beklemeye alınan ve kabul edilmeyen şartlar üzerinde spor yasasının da devreye girmesinden sonra değişime gitmek zorunda kaldı.

NWAKAEME KABUL ETMEDİ

Oyuncuya 2 yıllık sözleşme, 1,5 milyon Euro net maaş, 500 bin Euro bonus ve 500 bin Euro imza parası öneren Trabzonspor Kulübü’ne Nwakaeme cephesi olumsuz yanıt verdi.

3 YIL 3 MİLYON EURO

Bordo Mavili kulüpten 3 yıl ve 3 milyon Euro talep ettiğini yönetime ileten Nijeryalı yıldızla bir daha görüşme yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Nwakaeme önceki gün yaptığı açıklamada Trabzonspor’da mutlu olduğunu ve devam etmek istediğini söylemişti, Nijeryalı oyuncunun açıklamalarına ayrıca Abdullah Avcı’da destek vermişti.

Bu anlaşmazlıktan sonra izlenecek yol merak konusu oldu.