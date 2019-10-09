Trabzonspor'da geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 10 asistle tamamlayan Anthony Nwakaeme yeni sezona durgun başlamıştı. Çıktığı 9 karşılaşmada sadece 1 asist yapan ve geçen sezonu aratan Nijeryalı yıldız, Beşiktaş karşılaşmasıyla uçuşa geçti.

Siyah-Beyazlılar ile oynanan mücadeleyi hem takımı hem de kendisi için kırılma maçı olarak gören 30 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal’a karşı 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Rize maçında kahraman...

Daha sonra ise Avrupa Ligi’nde Basel’e karşı sahneye çıkan tecrübeli oyuncu, Sosa’nın attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı.

Nwakaeme son oynanan Rize maçında da kahraman oldu. Yıldız oyuncu, 90. dakikada attığı kritik golle takımına galibiyeti getirdi.

Son 3 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan başarılı futbolcu, geçen sezonki performansının sinyallerini verdi.





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