Süper Lig 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor 'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun mimarlarından olan ve sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, "Görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. Oyuncu açısında baktığımız zaman yaşı itibariyle belki de futbol kariyerinde son ya da sondan bir önceli sözleşmesi olacak.

Doğal olarak da bizden mali açıdan hayatının bundan sonraki kısmını iyi yaşayabileceği bir sözleşme talep etmesi gayet doğal. Buradaki sıkıntı şu, o parayı bu kulüp ödeyebilir mi? Biz 1.5 milyon Euro ücretin üstüne çıkmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maçta görev yapan Anthony Nwakaeme, 15 gol ve 11 asistle sezonu noktaladı.

Gelirlerin azaldığına dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "1.5 milyon Euro sınırını tutturmakta dahi zorlanıyoruz. Para çok değil, var olan parayı disiplini kullanıyor Trabzonspor. Bu durumdan taviz verdiğimiz takdirde bu kez ileriye dönük içinden çıkalamayacak duruma gelirsiniz." açıklamasında bulundu.





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