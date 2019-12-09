Trabzonspor’da Nwakaeme Antalyaspor’u boş geçmiyor

Trabzonspor’un Galatasaray maçında yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan Anthony Nwakame, Antalyaspor deplasmanında kendini affettirdi.

90 dakika boyunca çok etkili olan Nijeryalı kanat oyuncusu, 25’te topu ağlara gönderdi. Geçen sezonki 4- 1’lik Antalya maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Nwakaeme, Kırmızı- Beyazlı takımı yine boş geçmedi.

Maçın ardından konuşan başarılı futbolcu, “Geçen hafta da kazanmayı çok haketmiştik ama son dakika golüyle 1 puan almıştık. Bunu telafi etmemiz gerekiyordu. Devre arasına kadar tüm maçlarımızı tek tek kazanmak istiyoruz” dedi.

Deplasman serisi...

Öte yandan başarılı futbolcu deplasman maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Başkent’teki Ankaragücü maçının ardından Antalya’da da fileleri sarsan Nwakaeme, bu sezonki 4 golünün 3’ünü dış saha karşılaşmalarında rakip filelere gönderdi.