Trabzonspor'da Novak sözleşme yenileyecek mi? Menajeri açıkladı

Trabzonspor'da sezon sonunda serbest olacak olan Filip Novak'ın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak konusu... Çek futbolcunun menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 01:53 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Novak sözleşme yenileyecek mi? Menajeri açıkladı

Trabzonspor'da Filip Novak'ın sözleşmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, oyuncusunun menajeri Mithat Halis, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Görüşmelerimiz devam ediyor!

Novak'ın menajeri Mithat Halis'in konuyla ilgili o açıklamaları:

"Şu anda bir hareket yok. İç ve dış transfer piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Trabzonspor ile Novak için 3 aydır görüşüyoruz. Şu anda sözleşme yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor ancak hala 3 ay önceki noktadayız. Novak'ın menajerlik şirketinin %40'ını satın aldık. Novak'ın dokusu Trabzonspor'a uydu. Novak milli bir futbolcu. Novak eğer Trabzonspor'a gelmeseydi Wolfsburg'a gidebilirdi."

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