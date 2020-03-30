Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira ve sol beki Filip Novak performanslarıyla parmak ısırtıyor.

Transfer oldukları günden bu yana bölgelerinin en iyi isimlerinden olan ikili, beraber oynadıkları maçlarda farklarını ortaya koydu. Pereira ile Novak aynı anda sahaya çıktıkları 58 maçta tam 23 gole direkt katkı sağladı. Sözleşmeleri bitiyor Pereira 3 kez ağları sarsıp, 9 kez gol pası verirken, Novak 10 gol, 1 asistle oynadı. Novak skorer yönüyle alkış toplarken, Pereira da asistleriyle dikkat çekti. Trabzonspor, sezon sonunda sona eren iki oyuncusuyla da nikah tazelemeyi hedefliyor.

Biyonik adam!

Joao Pereira... 36 yaşında takımın en tecrübeli futbolcusu olan Portekizli sağ bek, ligde bu sezon sadece 4 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu, geride kalan 22 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak, adeta yaşıtlarına meydan okudu. Pereira, lige verilen arada da tam bir profesyonellik örneği gösteriyor. Teknik heyetin verdiği programları harfiyen uygulayan başarılı oyuncu, aynı zamanda ekstra çalışmalar yapıyor. Yakından takip edilen Pereira aynı zamanda takım arkadaşları arasında değerleri en iyi çıkan isim.