Yabancı transferinde rotasını ağırlıklı olarak İtalya pazarına çeviren Trabzonspor, Çizme basınında sıklıkla gündem oluyor. Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile ön protokol yapan, Parma’dan Gervinho ve Cornelius ile görüşmelerini sürdüren Fırtına’nın son olarak Nicolas N’Koulou ile ilgilendiği öne sürüldü. Torino ile sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki Kamerunlu stoperin, Fırtına’nın radarında olduğu yazıldı. Bu sezon Serie A’da 15 maça çıkan N’Koulou, lig bitiminde bonservisini eline alacak. Tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasta olan Trabzonspor’un 3 yıllık teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Değeri 7 milyon Euro

72 kez Kamerun Milli Takımı’nın formasını terleten N’Koulou, Hosseini’nin yerine alınabilir. Öyle ki, İranlı stoper ile yeni kontrat konusunda henüz anlaşamayan Bordo-Mavililer, oyuncunun menajerinin sürekli fiyat artırmaya yönelik hamleleri nedeniyle görüşmeleri durdurmuştu. Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1.84 boyundaki N’Koulou, daha önce Lyon, Marsilya ve Monaco gibi kulüplerin formasını terletti.