Trabzonspor’da Ndiaye tamam, Jesse yolda!

Trabzonspor’da devrenin son haftasında oynanacak Kayserispor maçının hazırlıkları devam ederken bir yandan da transferde hareketli günler yaşanıyor.

Bordo-Mavililer, uzun süredir peşinde koştuğu Badou Ndiaye transferinde mutlu sona ulaşırken bir bomba daha patlatmak istiyor. Karadeniz ekibi, bu sezon göz hapsine aldığı Eskişehirspor’un 23 yaşındaki hücum oyuncusu Jesse Sekidika için düğmeye bastı.

Trabzonspor, kulübüyle alacaklarında yaşadığı sorun nedeniyle devre arası tatiline bir hafta erken çıkan 23 yaşındaki Nijeryalı’yla her konuda anlaşma sağladı.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da takıma kazandırılmasını çok istediği oyuncu her iki kanadın yanı sıra hücum hattının en ucunda da forma giyebiliyor.

16 maçta 10 gole katkı

Bu sezon çıktığı 16 lig maçına 8 gol, 2 asist gibi müthiş bir performans sığdıran Jesse’nin, Eskişehirspor’la olan sözleşmesini feshetme durumu var.

Oyuncuyu ikna etmeye çalışan ve bir hafta fazladan izin veren Eskişehirspor, yıldız adayını bonservissiz bir şekilde elinden kaçırmak istemiyor. Fırtına ise oyuncu ve kulübü arasında bu problemin çözülmesini bekliyor.

Trabzonspor yüksek bir bonservis ödemeden bu transferi bitirmek için gün sayıyor.