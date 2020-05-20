Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer, kuvvet çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth salonda çalışmalarını sürdürürken, Badou Ndiaye ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hüseyin Çimşir, toplantı yaptı

Hüseyin Çimşir, antrenman öncesi sahada oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Önümüzdeki günlerdeki çalışma temposu hakkında bilgiler aktaran genç teknik adam, eksik gördüğü bazı noktalar konusunda da oyuncularını uyardı. Takımın çalışma isteğinden memnun olduğunu futbolcularına aktaran Çimşir, taktik tahtası üzerinde de oyuncularına bilgiler aktardı.

İHA