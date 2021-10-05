Hücum performansıyla öne çıkan Trabzonspor , 8 maçta 16 kez rakip ağları havalandırdı. Beşiktaş ve Hatayspor’la birlikte ligin en skorer 3 takımından biri konumundaki Fırtına’da, gol yükünü 3 isim çekiyor: Bakasetas (5), Nwakaeme (4) ve Cornelius (3)... 16 golün 12’s i yani yüzde 75’i muhteşem üçlüden gelirken, diğer golleri Hamsik, Djaniny ve Gervinho kaydetti. Konyaspor maçında ise 1 golü rakip kendi ağlarına gönderdi.

Trabzonspor’un bu üçlüsünden fazla gol atan ligde sadece 6 takım bulunuyor. Bunlar; Beşiktaş (16), Hatay (16), Altay (15), Adana Demir (14), Karagümrük (14) ve Galatasaray (13).