Trabzonspor’da mucize adam: Novak

16 Kasım’da Çekya Milli Takımı kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Trabzonspor’un başarılı sol beki Filip Novak’ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı.

Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra yeşil sahalara geri döndü. Ligde yalnızca 3 maç kaçıran Çek futbolcu, Denizlispor mücadelesine de ilk 11’de başladı.

Alternatifi yok

Novak fizik olarak tam anlamıyla yüzde 100 hazır olmasa da performansıyla iyi sinyaller verdi.

Hatırlanacağı üzere başarılı futbolcunun kadro yapısında alternatifi bulunmuyordu. Deneyimli oyuncunun yokluğunda bu bölgede zaman zaman sağ bek Kamil Ahmet forma giyerken, zaman zaman da genç oyuncu Abdurrahim Dursun şans buldu.