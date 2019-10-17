Trabzonspor'da Mert Hakan sürprizi!

Trabzonspor, Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’a kanca attı. Devre arası hamle yapılacak.

17 Ekim 2019, Perşembe 08:23 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Mert Hakan sürprizi!

Trabzonspor ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'de oynayan oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer'in Türkiye'de izlediği oyuncuların başında ise Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş geliyor. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, forma giydiği 7 maçta da 3 gole imza attı...

Kaynak: Sabah

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