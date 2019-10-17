Trabzonspor ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Brezilya'ya oyuncu izlemeye giden scout ekibinin bir bölümünün de Türkiye'de oynayan oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer'in Türkiye'de izlediği oyuncuların başında ise Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş geliyor. Son 3 sezondur Sivasspor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, forma giydiği 7 maçta da 3 gole imza attı...

Kaynak: Sabah