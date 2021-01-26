Sezon başından beri hem Trabzonspor’un hem de Galatasaray’ın takibinde olan Mehmet Özcan, ara transfer dönemi bitmeden Bordo-Mavili formayı giyebilir. 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için Eskişehirspor ile görüşmeler başlarken, Kırmızı-Siyahlılar’ın geçmişten kalan yaklaşık 350 bin Euro’luk borca karşılık Mehmet’in bonservisini verebileceği öğrenildi. Ancak Es Es, Trabzonspor’dan bir de genç oyuncu istedi. Transfer tahtasını açmaya çalışan Eskişehirspor, Mehmet Özcan karşılığında Trabzonspor’la olan geçmiş borç problemini çözmeyi hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı’nın genç isme alternatif oyuncu olarak soğuk bakmadığı öğrenildi.