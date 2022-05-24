Spor Toto Süper Lig 'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, şampiyonluk kutlamaları ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Slovak futbolcu, Karadeniz'de teknelerle yaptıkları kutlamayı hayatı boyunca unutamayacağını belirterek, "Şampiyonluk bana olağanüstü duygular yaşattı. 6 kutlama yaptık ancak biri diğerlerinden daha güzeldi: Karadeniz'de teknelerle yaptığımız kutlama, hayatta asla unutamayacağım bir şey." sözlerini dile getirdi.

"Yaşlı hissetmiyorum"

Geleceği ile ilgili de konuşan Hamsik, "İyiyim, yaşlı hissetmiyorum. Şanslıydım çünkü oldukça az sakatlık geçirdim." dedi.

Sarri ve Guardiola'nın oyun tarzı

Gelecekte teknik direktör olup olmayacağı hakkında ise tecrübeli yıldız, "Gelecekte teknik direktör olmak istersem? Felsefem, Sarri'nin Napoli'de geçirdiği üç yılda gösterdiği şey olurdu. Futboldan daha çok keyif aldım. Şimdi ise Guardiola'nın City'si beni büyüleyen fikir." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik, Bordo-Mavili forma ile 32 maça çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performansa imza attı.



