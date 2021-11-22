Trabzonspor ’da Marek Hamsik’in durumu kritik. Slovakya Milli Takımı’nda oynadığı ilk maçta baldırından sakatlanan 34 yaşındaki oyuncu, devrede çıkmıştı. Sonrasındaki Malta mücadelesinde kadroda yer almayan Hamsik, Trabzon’a planlanandan 1 gün erken dönmüştü. Hamsik, tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı şekilde çalışmalar yaparken, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son idmanda yine çift kale maçta yer almadı. Hocası Abdullah Avcı’nın da durumunu yakından takip ettiği Hamsik, “Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum” dese de, 11’de çıkması zor.

Göztepe maçında oynamıştı

Abdullah hoca, kesin kararını bugün verecek. Sağlık ekibiyle bir kez daha görüşecek olan Avcı, bu tip konularda riske girmeyi tercih etmiyor. Fakat Hamsik, 10. haftadaki Göztepe maçı öncesinde de benzer durumu yaşamış ve takımla idman yapamamasına rağmen mücadeleye ilk 11’de başlayıp, 90 dakika sahada kalmıştı.







