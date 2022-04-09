15 Ocak’taki Sivasspor maçında 11’de yer alan ve yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü sahalara dönemeyen Marek Hamsik, sadece Konyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti. Alt baldırındaki sıkıntısı tamamen geçen Slovak yıldız, 84 gün sonra bugün ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinde 12 dakika süre bulan Hamsik, Gaziantep deplasmanında Fırtına’nın orta sahadaki lideri olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, eskisi gibi takımı yönetme görevini ‘Grande’ lakaplı yıldıza verirken, onun geri dönüşüyle hücum hattındaki isimlerin performanslarının da artması bekleniyor.

Yanında Dorukhan olacak

Abdullah Avcı daha önce Hamsik’le ilgili yaptığı açıklamada, “O sahada olduğunda başka bir oyun oynuyoruz” demişti. Siopis-Bakasetas ikisinin yokluğunda orta sahada tecrübeli futbolcunun partneri Dorukhan Toköz olacak. Önlerinde ise Abdülkadir Ömür 10 numara bölgesinde forma giyecek.







